Российские войска пустили воду в Крым

Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — сказал он.
В то же время «глава» аннексированного Крыма Аксенов заявил, что решение о подаче воды в Крым будет принято завтра после обследования канала.
Отметим, что данная информация пока не подтверждается украинскими официальными источниками.
По каналу вода поступала из Днепра в Крым до 2014 года, после аннексии полуострова Россией Украина перекрыла его с помощью дамбы.
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Но Корсаков показывал на ютубе, что он и так полный (в Крыму).