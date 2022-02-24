Российские войска пустили воду в Крым

Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — сказал он.

В то же время «глава» аннексированного Крыма Аксенов заявил, что решение о подаче воды в Крым будет принято завтра после обследования канала.

Отметим, что данная информация пока не подтверждается украинскими официальными источниками.

По каналу вода поступала из Днепра в Крым до 2014 года, после аннексии полуострова Россией Украина перекрыла его с помощью дамбы.