«Дия» частично прекращает работу

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об отключении госреестров до стабилизации ситуации в Украине в целях безопасности.

«Службы нацбезопасности отключат все госреестры, пока ситуация в Украине не стабилизируется, чтобы обеспечить безопасность данных украинцев. Некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении „Дия“ будут недоступны», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Также, для обеспечения безопасности данных цифровые документы в «Дие» будут недоступны.