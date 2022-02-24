ЕС введет второй пакет санкций против РФ и сразу начнет работать над третьим

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласуют на саммите в Брюсселе второй пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Об этом, как сообщает корреспондент DW, заявил высокопоставленный чиновник ЕС в четверг, 24 февраля, за пару часов до начала саммита. Заседание должно стартовать в 21:00 по Киеву.
«Мы ожидаем, что лидеры стран ЕС согласуют второй пакет санкций, а также дадут задание начать работу над дальнейшими ограничительными мерами и санкциями», — отметил источник.
По его словам, второй пакет будет касаться запрета экспорта вРоссию высокотехнологических товаров, а также финансового сектора, транспорта, энергетики. Ожидаются и персональные санкции.
Ранее Еврокомиссия подготовила большой пакет санкций на случай, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Именно этот пакет и станет основанием для обсуждения на саммите. «У нас есть подготовленный пакет. Мы сосредоточимся на нем. После этого мы увидим, что лидеры хотят видеть в будущем, третьем пакете», — добавил высокопоставленный чиновник. По его словам, там могут оказаться и санкции против соглашения между ЕС и РФ об упрощении визового режима.
Напомним, что в среду, 23 февраля, Евросоюз ввел первый пакет санкций — за признание Россией «независимости» сепаратистских формирований на Донбассе.
Лидеры стран ЕС могут дать только политическое согласие на второй пакет санкций. Принимать юридические акты по этим санкциям будет Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет уже в пятницу, 25 февраля. Санкции сразу вступят в силу.
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