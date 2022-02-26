Все атаки российских войск в ночь на 26 февраля отражены, – Подоляк

Все атаки российских войск в Киеве и других городах Украины были отражены нашими военными, сказал в субботу утром в эфире украинского телевидения советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Они за эту ночь должны были сломать оборону. Это и десанты, и ДРГ, и попытки зайти бронетехникой — все это было абсолютно профессионально отбито нашими военными», — сказал он.
Говоря о ночных боях в Киеве, Подоляк отметил, что «если ВСУ работали по околицам города, то в городе абсолютно эффективно работал отряды теробороны». «Люди защищают свои дома. Это то, чего не ожидали аналитики российского Генштаба», — сказал он.
По его словам, диверсионно-разведывательные группы, заброшенные в Киев, «зафиксированы и частично уничтожены». «На Берестейской была попытка захватить воинскую часть — она была отбита. Ночь показала — никаких шансов у Росси нет и точно не будет», — заявил Подоляк.
Он также не считает, что Украина на переговорах с Россией будет иметь слабые позиции.
В интервью украинскому телевидению в субботу утром он сказал, что «позиции будут совсем другие».
«После событий последних двух дней и сегодняшней ночи теперь понятно, кто есть кто», — отметил он.
При этом, отвечая на просьбу спрогнозировать последующие события, Подоляк высказал мнение, что «далее будет нарастать истерика руководства Вооруженных сил России». «Они попробуют нанести как можно больше поражений гражданской инфраструктуре некоторых наших городов. Мирным гражданам. Классическая истерика людей, которые планировали блицкриг, но его не получили», — заявил Подоляк.
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