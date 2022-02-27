У Медведчука заявили, что он находится в Киеве под домашним арестом, ГПУ и СБУ владеют всей информацией

Председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остаётся в столице.
Об этом сообщается на сайте политсилы.
«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук покинул дом по адресу, где отбывал домашний арест. Указанная информация не является новостью для стороны защиты, так как еще в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством.
В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности, сообщила адвокат председателя Политсовета ОПЗЖ Лариса Чередниченко.
При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины и все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, с соблюдением установленных гарантий прав человека», — отмечается там.
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