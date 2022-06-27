В чем разница между криптокошельком и адресом криптокошелька

Когда вы совершаете любую криптотранзакцию — покупку, продажу или обмен криптовалют, вас или просят прислать адрес криптокошелька, или присылают свой. Специалисты обменника криптовалют Crybex рассказывают, чем адрес криптокошелька отличается от самого криптокошелька.

Что используется для обмена криптовалют

Одно из главных преимуществ криптовалют — географическая свобода. Вне зависимости, где вы находитесь и выбрали ли вы криптообменник в Польше, Украине, Молдавии или другой стране, чтобы купить криптовалюту, достаточно оформить заявку на сайте сервиса, указать адрес криптокошелька и оплатить ее фиатными средствами (гривнами, долларами США, евро, британскими фунтами, польскими злотыми и другими «традиционными» деньгами).

Если же вы хотите обменять биткоин в Варшаве, Киеве или Кишиневе, вам необходимо будет отправить со своего адреса монеты на адрес криптокошелька обменника. Для этого вы используете, собственно, сам кошелек.

Объясняем термины

Криптоадрес — это набор символов, который обозначает определенный участок в сети блокчейн, где хранятся ваши монеты. Адрес принадлежит одному блокчейну, именно поэтому нельзя отправить монеты Ethereum на адрес Bitcoin, Tron или другого блокчейна. Владея сид-фразой, сгенерированной при создании криптоадреса, можно получить доступ к монетам. А имея публичный адрес, можно только получить доступ к информации о том, сколько средств на адресе, какие были входящие и исходящие транзакции.

Сид-фраза — набор из 12–24 слов, предоставляющий доступ к криптоадресу. С помощью сид-фразы можно получить доступ к адресу из разных кошельков. Храните ее надежно: не сохраняйте на скриншотах и в текстовых файлах на рабочем столе или в облаке!

Криптокошелек — это, так сказать, оператор, программное обеспечение, предоставляющее владельцу возможность совершать транзакции с и на криптоадреса. Криптокошельки существуют мультивалютные, или же создаются для конкретного блокчейна. Кроме того, они делятся на категории:

горячие (мобильные и декстопные приложения) — Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet;

холодные (отдельные аппаратные устройства, похожи на флешку) — Trezor, Ledger.

Так вот, имея сид-фразу криптоадреса, вы можете получить доступ к нему с любого горячего кошелька, поддерживающего те же сети, что и оригинальный, на котором была сгенерирована сид-фраза. То есть вы можете установить MetaMask, создать кошелек, записать сид-фразу, потерять мобильный телефон, купить новый, скачать Trust Wallet и с помощью сид-фразы импортировать свой адрес уже в новое приложение. С холодными кошельками так не работает: у них более высокий уровень безопасности. По сид-фразе, сгенерированной Trezor, вы сможете восстановить доступ только на другом устройстве Trezor, но не на горячем кошельке.

Выбирая криптокошелек, обращайте внимание не только на приятный дизайн и удобство использования. Обязательно смотрите и подключайте дополнительные функции безопасности: двухфакторную аутентификацию, пин-код, FaceID, Touch ID.

Crybex — криптовалюты доступны каждому.