В чем разница между криптокошельком и адресом криптокошелька

Когда вы совершаете любую криптотранзакцию — покупку, продажу или обмен криптовалют, вас или просят прислать адрес криптокошелька, или присылают свой. Специалисты обменника криптовалют Crybex рассказывают, чем адрес криптокошелька отличается от самого криптокошелька.
Одно из главных преимуществ криптовалют — географическая свобода. Вне зависимости, где вы находитесь и выбрали ли вы криптообменник в Польше, Украине, Молдавии или другой стране, чтобы купить криптовалюту, достаточно оформить заявку на сайте сервиса, указать адрес криптокошелька и оплатить ее фиатными средствами (гривнами, долларами США, евро, британскими фунтами, польскими злотыми и другими «традиционными» деньгами).
Если же вы хотите обменять биткоин в Варшаве, Киеве или Кишиневе, вам необходимо будет отправить со своего адреса монеты на адрес криптокошелька обменника. Для этого вы используете, собственно, сам кошелек.
Криптоадрес — это набор символов, который обозначает определенный участок в сети блокчейн, где хранятся ваши монеты. Адрес принадлежит одному блокчейну, именно поэтому нельзя отправить монеты Ethereum на адрес Bitcoin, Tron или другого блокчейна. Владея сид-фразой, сгенерированной при создании криптоадреса, можно получить доступ к монетам. А имея публичный адрес, можно только получить доступ к информации о том, сколько средств на адресе, какие были входящие и исходящие транзакции.
Сид-фраза — набор из 12–24 слов, предоставляющий доступ к криптоадресу. С помощью сид-фразы можно получить доступ к адресу из разных кошельков. Храните ее надежно: не сохраняйте на скриншотах и в текстовых файлах на рабочем столе или в облаке!
Криптокошелек — это, так сказать, оператор, программное обеспечение, предоставляющее владельцу возможность совершать транзакции с и на криптоадреса. Криптокошельки существуют мультивалютные, или же создаются для конкретного блокчейна. Кроме того, они делятся на категории:
горячие (мобильные и декстопные приложения) — Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet;
холодные (отдельные аппаратные устройства, похожи на флешку) — Trezor, Ledger.
Так вот, имея сид-фразу криптоадреса, вы можете получить доступ к нему с любого горячего кошелька, поддерживающего те же сети, что и оригинальный, на котором была сгенерирована сид-фраза. То есть вы можете установить MetaMask, создать кошелек, записать сид-фразу, потерять мобильный телефон, купить новый, скачать Trust Wallet и с помощью сид-фразы импортировать свой адрес уже в новое приложение. С холодными кошельками так не работает: у них более высокий уровень безопасности. По сид-фразе, сгенерированной Trezor, вы сможете восстановить доступ только на другом устройстве Trezor, но не на горячем кошельке.
Выбирая криптокошелек, обращайте внимание не только на приятный дизайн и удобство использования. Обязательно смотрите и подключайте дополнительные функции безопасности: двухфакторную аутентификацию, пин-код, FaceID, Touch ID.
Crybex — криптовалюты доступны каждому.