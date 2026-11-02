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Reuters: Білий дім місяцями готувався до можливого захоплення Конгресу демократами

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У США Білий дім президента Дональда Трампа місяцями готувався до можливого захоплення Конгресу демократами, розробляючи плани щодо просування основних частин його порядку денного через виконавчу владу, водночас готуючись до розслідувань щодо своєї адміністрації.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновника Білого дому та двох осіб, знайомих з планами.

Високопосадовці, включно зі заступником керівника апарату Стівеном Міллером та директором бюджетного відділу Расселом Воутом, з квітня співпрацюють з Офісом юрисконсульта Білого дому, щоб визначити виконавчі дії щодо імміграції, тарифів, вартості житла та федеральних витрат, які Трамп міг би вжити без схвалення Конгресу.

Юрисконсульт Білого дому Вілл Шарф разом зі своєю командою також вивчають, “що Трамп може законно зробити самостійно, де він може розширити межі своїх повноважень і як захищати такі рішення в суді”,

Ця підготовка підкреслює парадокс проміжних виборів, що відбудуться у вівторок: отримання контролю над Конгресом дало б демократам можливість проводити розслідування щодо Трампа, блокувати законодавчі акти та обмежувати його пріоритети у сфері державних витрат.

Водночас Трамп зберіг би широкі виконавчі повноваження у питаннях торгівлі, зовнішньої політики та управління федеральним апаратом. Ці інструменти він уже активно використовував протягом свого другого терміну.

Щоб подолати незначну перевагу республіканців – 218 проти 214 місць у Палаті представників і 53 проти 47 у Сенаті, – демократам необхідно здобути чистий приріст у чотири місця в обох палатах Конгресу США.

Згідно з опитуваннями громадської думки, демократи мають більше шансів отримати контроль над Палатою представників, тоді як ситуація в Сенаті залишається настільки невизначеною, що прогнозувати результат поки що неможливо.

Трамп, Білий дім
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