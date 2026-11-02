Донька Келлога: Захід уже втягнутий у багатовекторне протистояння з Росією, Іраном і Китаєм

Ветеранка армії США, психологиня, а також донька колишнього спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс вважає, що Захід уже втягнутий у багатовекторне протистояння з Росією, Іраном і Китаєм. За її словами, Москва посилює гібридні та кібератаки проти європейських країн і союзників, а також допомагає атакувати американські військові об’єкти на Близькому Сході. Як інформує «Главком», про це вона заявила в інтерв’ю «Радіо «Свобода».

«Період миру закінчився», – так Меган Моббс описала нинішню ситуацію у світі.

На її думку, протистояння вже не обмежується безпосередніми бойовими діями в Україні, а має кілька напрямів і залучає різних учасників.

Ветеранка звернула увагу на активізацію російських гібридних операцій і кібератак проти європейських держав та країн-союзниць. Вона також заявила, що Росія допомагає здійснювати атаки на американські військові об’єкти на Близькому Сході.

Окремо співрозмовниця наголосила, що західні країни мають усвідомити масштаб цього протистояння та переглянути підходи до безпеки. Водночас, за її словами, розуміння того, як саме досягти миру, у західних столицях залишається обмеженим.

«Ми маємо дивитися на ситуацію тверезо і чітко розуміти: боротьба триває за всіх людей на Заході, які вірять в ідеали демократії та свободи», – наголосила Меган Моббс.

Вона вважає, що російський президент Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну, а прагне її розширювати й посилювати. Тому, на її переконання, розраховувати лише на дипломатичні домовленості недостатньо – на Росію потрібно чинити реальний тиск. Москва вміє створювати видимість переговорного процесу, не демонструючи справжнього прагнення до домовленостей. Такі дії, за словами Меган Моббс, можуть впливати на інформаційне поле та призводити до непродуманих політичних рішень на Заході.

На думку доньки Келлога, підтримка України має залишатися послідовною. Ідеться про військову допомогу, розвіддані та необхідне озброєння. Вона також виступає за посилення санкцій проти Росії, оскільки економічний тиск, як вважає ветеранка, може зробити продовження війни надто дорогим для Кремля.