Как заработать психологу в интернете

Перейти в онлайн – желание каждого специалиста в 20 веке. Ведь прогресс, развитие технологий и другие обстоятельства (например, пандемия) ускорили процесс всемирной диджитализации. И закономерно возникает вопрос, как психологу заработать деньги, только выйдя в Интернет? Тысячами коллег уже опробована масса вариантов, о которых и поговорим в этой статье.

Как заработать на психотерапии онлайн?

Предоставление онлайн консультаций – очевидный, но далеко не единственный способ заработка для психотерапевта. Используя профессиональные знания и практические навыки, легко развить собственный бизнес онлайн и даже “раскрутить” свой личный бренд.

Существует несколько простых направлений для заработка психологу в интернете:

Онлайн консультации. Чтобы клиенты находили сами, придется попотеть и даже вложиться в рекламу или, например, комплексное продвижение психолога в Инстаграм. Однако правильный подход сможет со временем привести к постоянному потоку клиентов. Продажа профильных статей на биржах. Психолог может подработать копирайтером, выделяясь среди конкурентов опытом и профильными знаниями. Это ценится и оценивается соответственно по достоинству. Продажа инфотоваров. Здесь могут быть не только статьи, но также видео-семинары, аудио-тренинги, мини-курсы по самопомощи, электронные книги и прочее. Наиболее эффективным такой заработок будет, если специалист создаст профиль в соцсети или собственный сайт и займется его продвижением профессионально.

Как видите, практически каждый из перечисленных способов требует различных вложений, как денежных, так и интеллектуальных, а также траты времени. Но в перспективе данные направления могут приносить немалый доход, особенно, если применить все каналы одновременно.

Платформа для психологов в Украине

Для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на собственном бренде, психотерапевту нужно для начала заработать соответствующую репутацию. Как раскрутиться психологу на старте? Сегодня это однозначно будут соцсети, но не только.

В начале своей карьеры психологу легче всего заработать отзывы и построить репутацию, стартуя на профильных платформах. Есть специальные психологические онлайн центры, где команда специалистов поможет терапевтам в поиске клиентов, управлении репутации, сборе отзывов и раскрутке в интернете.

В это время психолог может концентрироваться на главном – заработке на любимом деле, помощи людям в преодолении их психологических проблем и собственном росте как грамотного специалиста. Что выберете вы?