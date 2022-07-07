       Как заработать психологу в интернете

Перейти в онлайн – желание каждого специалиста в 20 веке. Ведь прогресс, развитие технологий и другие обстоятельства (например, пандемия) ускорили процесс всемирной диджитализации. И закономерно возникает вопрос, как психологу заработать деньги, только выйдя в Интернет? Тысячами коллег уже опробована масса вариантов, о которых и поговорим в этой статье.
Предоставление онлайн консультаций – очевидный, но далеко не единственный способ заработка для психотерапевта. Используя профессиональные знания и практические навыки, легко развить собственный бизнес онлайн и даже “раскрутить” свой личный бренд.
Существует несколько простых направлений для заработка психологу в интернете:
Онлайн консультации. Чтобы клиенты находили сами, придется попотеть и даже вложиться в рекламу или, например, комплексное продвижение психолога в Инстаграм. Однако правильный подход сможет со временем привести к постоянному потоку клиентов.
Продажа профильных статей на биржах. Психолог может подработать копирайтером, выделяясь среди конкурентов опытом и профильными знаниями. Это ценится и оценивается соответственно по достоинству.
Продажа инфотоваров. Здесь могут быть не только статьи, но также видео-семинары, аудио-тренинги, мини-курсы по самопомощи, электронные книги и прочее. Наиболее эффективным такой заработок будет, если специалист создаст профиль в соцсети или собственный сайт и займется его продвижением профессионально.
Как видите, практически каждый из перечисленных способов требует различных вложений, как денежных, так и интеллектуальных, а также траты времени. Но в перспективе данные направления могут приносить немалый доход, особенно, если применить все каналы одновременно.
Для того, чтобы иметь возможность зарабатывать на собственном бренде, психотерапевту нужно для начала заработать соответствующую репутацию. Как раскрутиться психологу на старте? Сегодня это однозначно будут соцсети, но не только.
В начале своей карьеры психологу легче всего заработать отзывы и построить репутацию, стартуя на профильных платформах. Есть специальные психологические онлайн центры, где команда специалистов поможет терапевтам в поиске клиентов, управлении репутации, сборе отзывов и раскрутке в интернете.
В это время психолог может концентрироваться на главном – заработке на любимом деле, помощи людям в преодолении их психологических проблем и собственном росте как грамотного специалиста. Что выберете вы?