Шмигаль: 2022 рік увійде в історію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що 2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості України й українського народу.

Про це він сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

«2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості України й українського народу. Тому вступна промова сьогодні присвячена основним досягненням, завдяки яким ми вистояли та заклали фундамент нашої перемоги», - зазначив Шмигаль.

За його словами, важливим є те, що останнє чергове засідання уряду цього року провели у Києві – у вільній столиці незламної країни. «Дякуємо Збройним силам України за те, що це можливо. Поряд із вдячністю нашим військовим дякуємо енергетикам, рятувальникам, комунальникам, лікарям і всім хоробрим українцям, які тут і зараз продовжують боротися, працювати, допомагати Збройним силам і своїй країні», - сказав Прем'єр-міністр.