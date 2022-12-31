Шмигаль: 2022 рік увійде в історію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що 2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості України й українського народу.
Про це він сказав на засіданні уряду у п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.
«2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості України й українського народу. Тому вступна промова сьогодні присвячена основним досягненням, завдяки яким ми вистояли та заклали фундамент нашої перемоги», - зазначив Шмигаль.
За його словами, важливим є те, що останнє чергове засідання уряду цього року провели у Києві – у вільній столиці незламної країни. «Дякуємо Збройним силам України за те, що це можливо. Поряд із вдячністю нашим військовим дякуємо енергетикам, рятувальникам, комунальникам, лікарям і всім хоробрим українцям, які тут і зараз продовжують боротися, працювати, допомагати Збройним силам і своїй країні», - сказав Прем'єр-міністр.
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