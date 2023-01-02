Верховній Раді пропонують передбачити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадян до формувань держави-агресора

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді передбачити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадянина України до незаконних збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора або створених на тимчасово окупованій території.
Відповідний законопроєкт №8325 про внесення змін до Кримінального кодексу та інших законів щодо примусової мобілізації в незаконні збройні чи воєнізовані формування, створені на тимчасово окупованій території, або формування держави-агресора зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.
Відповідно до законопроєкту під кримінальну відповідальність підпадає примушування до призову громадянина України, зокрема неповнолітнього або кількох осіб, у тому числі шляхом підкупу чи обіцянки надання неправомірної вигоди, що супроводжуються насильством, яке є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, що вчинене в умовах воєнного стану, у період збройного конфлікту або заходів з відсічі та стримування військової агресії Російської Федерації чи іншої держави.
Серед авторів законопроєкту - Галина Михайлюк, Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута ("Батьківщина"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Лариса Білозір (група "Довіра").
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