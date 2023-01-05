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Укрзалізниця запустила безконтактну оплату проїзду на київській кільцевій електричці

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"Укрзалізниця" (УЗ) спільно з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях київської кільцевої електрички, повідомила пресслужба компанії в середу.

"Для того, щоб сплатити за проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати - потрібно прикласти транспортну картку або банківську картку до електронного пристрою, які поступово з'являться у всіх касирів у найближчі тижні", - зазначили в УЗ.

Відповідно до релізу, безконтактна оплата проїзду доступна на станціях Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська.

Крім того, пасажири київської кільцевої електрички можуть купувати квитки в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger або Apple Messages.

Источник: Интерфакс-Украина
Укрзалізниця, Київ
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