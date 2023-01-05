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Amazon має намір звільнити понад 18 тисяч працівників

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Американська компанія Amazon має намір звільнити понад 18 тисяч працівників, що стане найбільшим скороченням за всю її історію.

Про це заявив головний виконавчий директор Енді Джессі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

Компанія визнала, що найняла забагато людей під час пандемії.

Раніше очікувалося, що звільнення, які розпочалися минулого року, зачеплять близько 10 тисяч осіб. Скорочення відбуватимуться здебільшого у відділі роздрібної торгівлі Amazon і рекрутингу.

«Ці зміни допоможуть нам реалізувати наші довгострокові можливості з міцнішою структурою витрат», - сказав Джессі.

Інвестори Amazon позитивно відреагували на останні спроби «затягнути пояси», припускаючи, що це може збільшити прибутки компанії. Акції компанії піднялися майже на 2% наприкінці торгів після того, як WSJ вперше повідомила про плани Amazon.

Станом на кінець вересня у компанії працювало понад 1,5 мільйона людей, тобто скорочення зачеплять близько 1% персоналу.

Amazon
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