ОПЕК: Поки що рано аналізувати вплив західних санкцій на постачання російської нафти

Поки що рано аналізувати вплив західних санкцій на постачання російської нафти. Попит з боку країн Азії може компенсувати його очікуване скорочення з боку розвинених держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, яку приводить Reuters.
"росія – великий гравець на енергетичних ринках, і замінити її виробництво непросто", - йдеться у заяві.
Аль-Гайс вважає, що попит з боку Індії та Китаю може компенсувати його очікуване скорочення з боку розвинених держав, а отже, поки що рано судити про вплив західних санкцій на постачання російської нафти.
Генсек ОПЕК розраховує, що потреба Китаю у нафті протягом цього року зросте, через зняття обмежень, пов'язаних із поширенням коронавірусу.
"Ми очікуємо, що Китай підвищить попит на нафту на півмільйона барелів на добу", - зазначив він.
Нагадаємо, що США та союзники готують нові санкції проти нафтової промисловості рф.
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