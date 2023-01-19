США сподіваються «повторити успіх» української програми «Дія» для створення аналогічних систем в інших країнах. Про це в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповіла адміністраторка USAID Саманта Павер.

Про це повідомляє Axios, передає УНН.

“Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, а USAID планує розпочати обговорення з країнами щодо потенційного використання „Дії“ як шаблону для створення власних програм”, — зазначила Павер.

Відомо, що зацікавився проєктом уже уряд Молдови, який також сподівається на партнерство з країнами півдня.