США сподіваються «повторити успіх» української програми «Дія» для створення аналогічних систем в інших країнах. Про це в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповіла адміністраторка USAID Саманта Павер.
Про це повідомляє Axios, передає УНН.
“Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, а USAID планує розпочати обговорення з країнами щодо потенційного використання „Дії“ як шаблону для створення власних програм”, — зазначила Павер.
Відомо, що зацікавився проєктом уже уряд Молдови, який також сподівається на партнерство з країнами півдня.
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