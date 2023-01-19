Передача танків Україні: У Білому домі прокоментували заяву Німеччини

Сполучені Штати вважають суверенним рішення кожної держави щодо того, яку допомогу надавати Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Про це заявила в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на прохання прокоментувати позицію німецької сторони щодо передачі танків Leopard Україні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про інші країни, президент (Байден – ред.) вважає, що кожна країна може і має приймати власні суверенні рішення щодо того, які кроки допомоги у сфері безпеки, а також яке обладнання вони можуть надати Україні», - зазначила представниця адміністрації.

Водночас вона привітала недавню заяву Німеччини про передачу Україні БМП, а також батареї ППО Patriot. Крім того, Жан-П’єр позитивно оцінила рішення Великої Британії відправити в Україну танки Challenger.

«Ми побачили неймовірну солідарність націй у всьому світі на підтримку України»,- підкреслила речниця Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією німецьких ЗМІ, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц буде згодний надати Україні танки Leopard за умови постачання Сполученими Штатами танків Abrams.