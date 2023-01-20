В Україні судитимуть керівника рибоохоронного патруля, який передав окупантам флот відомства

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування та передали до суду справу щодо керівника рибоохоронного патруля з Бердянська, який передав окупантам флот відомства, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно інспектора Азовського басейнового управління Держагентства меліорації та рибного господарства України. Він виконував обов’язки керівника управління на момент початку війни", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у четвер.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За інформацією бюро, з перших днів тимчасової окупації Бердянська чоловік добровільно перейшов на бік ворога та наполегливо схиляв до цього колег.

"Він допомагав окупаційній владі у створенні окупаційної структури "отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Бердянск", який і очолив. Також зрадник передав агресорам у користування флот управління, ділився інформацією щодо розташування військової техніки ЗСУ, "світився" у матеріалах пропагандистських ЗМІ", - інформують у відомстві.

У ДБР уточнюють, що обвинувачений вилучав улов у місцевих рибалок і передавав його окупантам, він досі виконує вказівки ворога та розпоряджається на їх користь водними біоресурсами, які належать народові України.

Колишнього правоохоронця обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.