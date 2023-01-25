росія планує провести вибори на окупованих територіях у вересні 2023 року

російська влада планує назначити своє керівництво на захоплених українських територіях і провести там вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Відомо, що на окупованих територіях вже почалась підготовка до виборів до "регіональних парламентів" та "муніципальних рад". За неї несе відповідальність політичний блок адміністрації президента.
Країна-окупант надіється, що зможе провести вибори у вересні 2023 року. При цьому, за даними ЗМІ, диктатор путін впевнений у тому що вибори відбудуться і не розглядає інших варіантів подій.
"У рамках підготовки до цієї "виборчої кампанії" кремль вирішив "підсилити" проросійські адміністрації так званими "віце-губернаторами з політики", які зазвичай відповідають за перебіг виборів у регіонах" - сказано в повідомленні.
Наразі росія веде так званий "кастинг" всіх бажаючих, хто хоче балотуватися. Більшість таких кандидатів - це "чиновники-кар'єристи" та "політтехнологи-авантюристи".
"Охочих достатньо. Усі розуміють, що це хороший кадровий ліфт для подальшого просування по службі та отримання вигідних контрактів на кампаніях у наступні роки", - стверджує джерело.
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