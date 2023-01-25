В ОП пропонують заборонити продаж акцизних товарів за готівку

В Офісі президента запропонували ввести заборону на продаж акцизних товарів, а саме сигарет та алкоголю, за готівку. Оплата карткою має унеможливити реалізацію контрафакту.

Про це на брифінгу в вівторок сказав заступник керівника ОП Ростислав Шурма. Він пояснив, що акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку наполегливо лобіює Офіс президента.

«Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. В рамках реформи ми будемо приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів», – сказав Шурма. Але підвищення акцизів потрібно буде проводити у комплексі з покращенням адміністрування податків.

«Ми плануємо дві фундаментальних зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеяться на пачки, а унікальний QR-код. <...> Другий концепт ми ще обговорюємо, рішення не прийняли. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату карткою», – сказав Шурма.

За його словами, такий формат де-факто уже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року.

«Всі постачальники пального перевели клієнтів на оплати картками і на оплати через застосунок. Думаю, дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися. Це дозволило обілити обіг пального. Я упевнений, що це ж відбудеться з тютюном і алкоголем», – сказав Шурма.