Кудін: Відбудова України має стосуватися одразу всіх сфер економіки

Відбудова України має стосуватися одразу всіх сфер економіки – від транспортної, соціальної, житлової інфраструктури до глибокої модернізації та забезпечення сприятливого мікроклімату для бізнесу.

Уряд затвердив Національну економічну стратегію на період до 2030 року, реалізація якої відбуватиметься в тому числі за постійної міжнародної підтримки, передає прес-служба Кабінету міністрів із посиланням на першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна.

«Через російську агресію перед Україною постало багато економічних викликів. Серед пріоритетів є розбудова логістичної інфраструктури для посилення експорту сільськогосподарської продукції залізничним та автомобільним шляхами, відновлення зруйнованого житла, розвиток переробних підприємств. Також критично важливим є відновлення енергосистеми України та забезпечення її захисту від російських атак. Відбудова України – це можливість для іноземних інвестицій, реалізації спільних проектів українського та міжнародного бізнесу, створення виробництв та впровадження нових технологій», - підкреслив Кудін.

Американський бізнес висловив повну підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та захисті демократичних цінностей. Також підприємці США наголосили, що і надалі співпрацюватимуть та інвестуватимуть в український бізнес, в тому числі підтримуватимуть відновлення та реконструкцію України, енергетичну інфраструктуру, співпрацюватимуть в частині технічної освіти, розвитку людських ресурсів під час війни для майбутньої реіндустріалізації країни та інших напрямах.