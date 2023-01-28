Малюк очищає СБУ від російських агентів, - експерт

Під керівництвом голови СБУ Василя Малюка служба активно очищається від агентів Росію. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
«Управління внутрішньої безпеки СБУ накрило в Запоріжжі працівника служби, який шпигував на росіян і збирав дані на колег. При цьому пам’ятаю, що зовсім недавно схожа історія була у прифронтовому Харкові – теж працівниця збирала дані про співробітників, і теж викрита самими спецслужбістами», - відзначив Голобуцький.
На думку політолога, один з основних викликів, з яким стикнувся призначений літом керівник СБУ Малюк – очистити Службу від прямих агентів Кремля. «Почали з обласних керівників – Кулініч (Крим), Дудін (Харків). Зараз працюють на ланку нижче і, в основному, у прифронтових регіонах, які найбільше цікавлять Кремль», - підкреслив експерт.
Голобуцький переконаний, що для перетворення спецслужби в «український Моссад» слід продовжувати її самоочищення.
«Ні підрив Кримського Мосту, ні вибухи на аеродромі в Енгельсі та інша бавовна в Росії були б неможливими, якби у Службі залишились російські агенти на керівних посадах. Тому очищення від зрадників, і нова бавовна в Росії – речі взаємозалежні. А викриття шпигунів середньої ланки у прифронтових регіонах – питання виживання наших бійців», - резюмує політолог.
Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк заявив, що одним із важливих напрямів роботи СБУ є й очищення спецслужби від «кротів» і зрадників.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023