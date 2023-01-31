Туреччина збирає країни Європи та Азії на газовий саміт

14-15 лютого у Стамбулі пройде газовий саміт за участю країн-виробників «блакитного палива» з Близького Сходу, Середземного моря і Центральної Азії та споживачів з Європи.
Про це повідомив сьогодні міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, передає власкор Укрінформу.
“Туреччина продовжує інтенсивну енергетичну дипломатію задля перетворення країни на хаб. Лише за останній рік було відвідано 15 країн Центральної Азії та Перської затоки”, - сказав міністр.
Як наслідок, було підписано угоду з Болгарією на постачання 1,5 млрд кубометрів газу, йде робота над подібними домовленостями з Північною Македонією, Румунією та Молдовою. Нині турецька делегація перебуває в Омані, де домовляються про щорічне (протягом 10 років) постачання 1,4 млрд кубометрів газу.
За його словами, наступна мета – об’єднати країни-виробники і країни-споживачі та стати центром торгівлі газом, де визначатиметься базова ціна на газ у регіоні.
“У Стамбулі 14-15 лютого збираємо Стамбульський газовий саміт, де країни-постачальники з Близького Сходу, Середземномор’я, Каспійського регіону та Центральної Азії зустрінуться з країнами-споживачами з Європи”, - анонсував зустріч міністр.
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