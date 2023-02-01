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Буданов: Все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться

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Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.

При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента рф володимира путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".

Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до її розпаду. І в москві добре про це знають.

Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із білорусі він назвав малоймовірним.

Крим, Буданов
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