Лубінець: Українці за кордоном мають подавати річну декларацію та сплачувати податки

Багато українських біженців оформили грошову допомогу від держав та організацій. Наших співвітчизників цікавить, чи мають вони сплачувати податки з допомоги, виданої в якості фінансовой підтримки.

З'ясувалося, що зазначені доходи слід відобразити у деклараціях. Однак податки з цих грошей не стягуватимуться. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За законом, українці один раз на рік мають подавати річну декларацію про доходи та майнове становище, а й сплачувати податки. Але прописано виняток щодо оподаткування доходів, отриманих за кордоном громадянами України та членами їх сімей. Це люди, які залишили Батьківщину через російську агресію, виїхали за кордон і отримують там виплати.

Біженці мають задекларувати одержану за кордоном допомогу в Україні. Військовий збір та податки на такі доходи оподаткуванню не підлягають.

Лубінець наголосив, що українці можуть заповнити податкову декларацію онлайн – на сайті Державної податкової служби через Електронний кабінет.