ЦНС: Окупанти планують створити на окупованих територіях мілітаризованого об'єднання у вихованні дітей

російські окупанти планують проводити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), пишуть Українські новини.

Так, гауляйтер тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов провів зустріч із регіональним керівником Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту росії (ДОСААФ) андрієм поповим. Під час зустрічі обговорили участь мілітаризованого об'єднання у вихованні дітей.

Зазначається, що це стосується не лише тимчасово окупованого Криму, а й тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

У Центрі національного спротиву повідомили, що діти, що записуються до ДОСААФ, отримують військову спеціальність й мають пріоритет у призові з настанням призовного віку.

"Фактично це підготовка до призову з посиленим пропагандистським накачуванням дитини", – йдеться в повідомленні.