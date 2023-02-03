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Стефанішина: Проміжна оцінка виконання Україною рекомендацій ЄК повинна бути офіційною

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Стефанішина: Проміжна оцінка виконання Україною рекомендацій ЄК повинна бути офіційною

Україна хоче, щоб весняна проміжна оцінка виконання семи рекомендацій Європейської Комісії для старту перемовин про вступ до ЄС, була офіційною.

Про це заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З моменту надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі ми провели велику роботу. І я дякую вам, пані президентко (Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - ред.), і колегам з Європейської Комісії, що ви її оцінили і визнали. Ми сьогодні підходимо до моменту підбиття перших офіційних підсумків. Щоб рухатися вперед, ми маємо визначати наші кроки. Важливо зробити цю оцінку офіційною», - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що настав унікальний момент для досягнення амбітних цілей європейської інтеграції і трансформації країни та підготовки її до перемоги.

«Ми вдячні колегам з Європейської Комісії за те, що ви погодилися весною зробити проміжну оцінку. Для нас це дуже важливо. Ми також розраховуємо на великі і позитивні рішення в жовтні цього року. Оцінка навесні дозволить нам ще більше сконцентруватися і спланувати нашу роботу», - акцентувала віцепрем’єр.

Своєю чергою Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує на потужний сигнал щодо наближення початку переговорного процесу про повноправне членство в Європейському Союзі.

Про це він повідомив під час спільного засідання уряду України та Європейської Комісії у Києві.

Він зазначив, що в Україні завершують виконання семи рекомендацій Єврокомісії і результати представлять на саміті Україна-ЄС.

«Очікуємо на потужний політичний сигнал щодо наближення початку переговорного процесу про членство. Ми очікуємо, що навесні цього року Європейська комісія надасть формальну оцінку процесу виконання Україною семи рекомендацій з додатковими пропозиціями, за умови виконання яких Єврокомісія зможе рекомендувати Європейській раді розпочати переговори з Україною наприкінці 2023 року», - сказав Шмигаль.

Він додав, що за останній рік Україна досягла значного прогресу у питанні європейської інтеграції та проведення пов’язаних із цим процесом реформ.

«Приєднання до ENTSO-E (Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії - ред), скасування квот і мит на українські товари, лібералізація перевезень, митний безвіз, приєднання до програми «Цифрова Європа», статус кандидата, сотні законів і урядових актів, направлених на зближення з ЄС, - це те, що робить нас сильнішими і набагато ближчими до ЄС», - зауважив Шмигаль.

Стефанішина
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