Українцям розповіли як знятися з обліку ВПО через портал "Дія"

Українці, які повертаються у свої домівки після деокупації територій, зможуть знятись з обліку ВПО через портал "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінеця.
Раніше, ті громадяни, які вирішили повернутись додому, щоб скасовувати статус ВПО були зобов'язані прийти в органи соцзахисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу.
Потім необхідно було підготувати паперові документи й впродовж трьох днів чекати на рішення. Або для цього можна було скористатися в мобільному застосунком "Дія".
Однак тепер громадяни можуть скасувати дію довідки ВПО і на порталі "Дія". Там ця послуга працює автоматично і заявка обробляється онлайн.
Для цього необхідно:
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