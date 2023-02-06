Шольц: путін ніколи не погрожував Німеччині або мені особисто

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що президент росії володимир путін ніколи не погрожував Німеччині або йому особисто, як це було із тодішнім британським прем’єром Борисом Джонсоном.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ні, путін не погрожував мені або Німеччині. У наших телефонних розмовах дуже чітко простежуються наші дуже різні точки зору на війну в Україні", - сказав Шольц.

"Я дуже чітко дав зрозуміти путіну, що росія несе повну відповідальність за війну. Без жодної причини росія вторглася до свого сусіда, щоб забрати частини України або всю країну. Ми не можемо просто прийняти це, тому що це фундаментально порушує європейський мирний порядок. Саме тому ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також зброєю", - додав канцлер.