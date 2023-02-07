Доходи ПФУ зросли на 5,6 млрд грн

У січні від єдиного внеску та інших платежів до Пенсійного фонду України (ПФУ) надійшло 31,5 млрд грн, що на 5,6 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно із оприлюдненими даними, загальна сума надходжень до ПФУ у січні 2023 року становила 58,0 млрд грн проти 49,5 млрд грн у січні 2022 року.

31,5 млрд грн з них – власні доходи фонду від частини єдиного внеску та інших платежів (у січні 2022 року – 25,9 млрд грн). Ще 20,7 млрд грн (роком раніше – 14,6 млрд грн) було перераховано з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат.

Крім того, 3,9 млрд грн надходжень – кошти з державного бюджету на виплату пільга та субсидій. 1,9 млрд грн – кошти на страхові платежі у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.