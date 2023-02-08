Данілов – медведєву: Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено

Україна – не Корея і не буде ніяких нав’язаних ззовні сценаріїв.

Так секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на слова заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва стосовно розвитку подій в Україні "за корейським сценарієм" та поділу країни по умовні паралелі у Твіттері, передає Укрінформ.

"Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав’язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють", - написав Данілов.