ГУР: Війна, яку веде путін - це війна геноцидного характеру

російський диктатор володимир путін не досяг жодних стратегічних завдань, цілей, які оголошував на початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.
"Завдання рф окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня - це суто пропагандистська задача, не обґрунтована у військовому сенсі", - зазначив Юсов.
При цьому, як зазначив представник розвідки, ворог залишається сильним та чисельним, є значне поповнення живої сили.
"Продовжуються публічні сварки між вежами кремля і воєнно-політичним керівництвом. Наступ агресора - це черговий етап, рф не зупиняла спроб наступальних дій", - підкреслив Юсов.
За його словами, ворог розуміє, боїться, поспішає і враховує фактор постачання озброєнь від партнерів України та союзників. Також тут відіграє і фактор погодних умов, підготовка українських Сил оборони та інші.
"Війна, яку веде рф, путін і власне російський народ, який підтримує цю війну, - це війна геноцидного характеру. Мирне населення - це одна з цілей росії у війні: знищення, розпорошення, депортація і зрештою русифікація мирного населення", - каже Юсов.
Втім, як підсумок він додав, що разом з цим всім ракетний терор, путін буде продовжувати.
Нагадаємо, російські війська вторглися до України за наказом путіна 24 лютого 2022 року. Тоді ж було заявлено, що метою "спеціальної військової операції" є "демілітаризація" та "денацифікація" України.
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