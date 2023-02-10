Військові розповіли у яких випадках видану повістку можна анулювати

В Україні військовозобов'язаним почали видавати повістки нового зразка, а вже видану повістку можна анулювати у двох випадках.
Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center.
Підстави для анулювання повістки:
"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь або відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - наголосив Горбач.
Він додав, що у разі, якщо така людина все ж таки отримала повістку, її можна анулювати. Для цього потрібно особисто прийти у військкомат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) та надати документи, що підтверджують наявність броні чи відстрочки.
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