Юсов: Ракетний бліцкриг росії вже втратив свій сенс, бо українська енергосистема вистояла

Масовані ракетні удари армії рф втратили свій сенс. Енергосистема України змогла вистояти, хоч і з великими втратами. Проте ворог все одно не відмовився від ідеї нових атак.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону у четвер.
«Ракетний бліцкриг вже втратив свій сенс, бо українська енергосистема вистояла, незважаючи на величезні втрати. Українське суспільство ще більше згуртувалося... Український опір не зламався, українські енергетики в умовах надзвичайної ситуації все ремонтують, цілий світ допомагає нам з обладнанням та генераторами, тож ми вистоємо. Ми бачимо, що весна незабаром. Тому ракетний бліцкриг провалився», – сказав він.
Однак, за словами представника ГУР, росія продовжить свої теракти, «оскільки інших методів у них не так багато залишається».
Юсов також додав, що кількість високоточного ракетного озброєння у росіян стрімко зменшується. Крім того, країна-агресора не має можливості поповнювати свої запаси.
«Але в них ще багато ракет та багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою», – пояснив представник ГУР.
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