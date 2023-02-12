Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Енергоатом: В Україні працюють усі дев'ять енергоблоків АЕС

110

НАЕК "Енергоатом" повернув у роботу після ремонту, який тривав трохи більше місяця, дев'ятий, останній із доступних Україні енергоблоків атомних станцій.

"Усі дев'ять енергоблоків працюють, протягом ночі підключений блок довантажиться, і на номіналі будуть працювати всі енергоблоки", - сказав президент "Енергоатому" Петро Котін під час відвідин однієї зі станцій у суботу.

Він зазначив, що ремонт був виконаний у рекордно короткі терміни, орієнтовно втричі менші за заплановані, за що Котін висловив подяку колективу цієї АЕС.

Крім того, за його словами, також відремонтовано турбогенератор ще одного енергоблока, внаслідок чого доступна потужність у системі значно збільшилася. Загалом із урахуванням обох ремонтів потужність збільшилась на 1,2 ГВт.

Голова Міненерго Герман Галущенко наголосив, що всі ці заходи суттєво скорочують дефіцит електроенергії та кількість її відключень.

"Із сьогоднішнього дня світла буде більше", - наголосив міністр, зазначивши, що колектив АЕС зробив унікальну річ, провівши ремонт блоку в такі стислі терміни, що "навіть важко з чимось порівняти".

Як повідомлялося, після окупації російськими загарбниками Запорізької АЕС із шістьма блоками, Україна має в своєму розпорядженні дев'ять енергоблоків на трьох АЕС - Рівненській, Південноукраїнській, Хмельницькій АЕС.

Источник: Интерфакс-Украина
Енергоатом, АЕС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 12 февраля 2023
Суббота, 11 февраля 2023
Пятница, 10 февраля 2023
Четверг, 9 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023