Лубінець: Україна відправила лист ООН щодо незаконного тримання і вбивства наших громадян на території рф

Смерть українських громадян у колоніях рф повинна отримати належну реакцію світової спільноти. Україна вже відправила лист до комітету ООН із запобігання катуванням та вимагатиме створення міжнародного трибуналу, який засудить вище військово-політичне керівництво рф.

Як передає Укрінформ, про це в інтервю Радіо NV заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ми направили терміновий лист до комітету ООН з запобігання катуванням. Я зараз готую лист до всіх інших міжнародних установ, які повинні фіксувати факти незаконного тримання і вбивства наших громадян на території рф. Те, що відбувається, — це нонсенс. Громадяни України проживали на своїй території в законний спосіб, а цю територію незаконно анексувала рф, і після того звинувачують громадян України за російським законодавством. З погляду міжнародного права це нонсенс», - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що наразі немає чіткої, серйозної реакції з боку міжнародної спільноти на злочини рф.

«Я дуже хотів би (зараз ми готуємо окремі документи), щоб це стало окремим (питанням – ред.) розгляду Ради безпеки ООН і генеральної асамблеї ООН щодо незаконного тримання тисяч і десятків тисяч цивільних осіб. З 2014 року рф це робить і продовжує робити — незаконно тримає, заарештовує без жодних доказів, засуджує, дає якісь великі терміни, ніби звинувачує всіх в участі в терористичній організації або в шпигунстві на користь України на території рф. По цьому питанню треба робити окрему резолюцію, яка повинна стати додатковим фактом, аргументом продовження санкційної політики проти рф, накладання нових санкцій на керівників російської держави, на всіх, хто бере в цьому участь. І це додатковий аргумент, щоб нарешті прийняти рішення створити міжнародний трибунал, який засудить вище військово-політичне керівництво рф, уже остаточно визнавши, що на чолі стоять терористи», - наголосив Лубінець.