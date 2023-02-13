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Президент України офіційно представив нового главу СБУ

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Президент Володимир Зеленський офіційно представив Василя Малюка, як керівника СБУ, колективу спецслужби.

Як пишуть Українські новини, про це йдеться у повідомленні СБУ.

За словами Глави держави, генерал-майор Малюк – фаховий бойовий офіцер, який має керувати СБУ.

"Маю честь представити нового Голову Служби безпеки України – бойового офіцера, генерал-майора, фахову людину. Від початку повномасштабного вторгнення Василь Малюк довів, що є патріотом, професійною людиною – саме тією, яка має керувати Службою безпеки нашої держави", – зазначив Зеленський.

Він сказав, що підтримує і Малюка особисто, і загалом спецслужбу, яка зараз динамічно й фундаментально змінюється, стає міцною та сучасною.

"Ворог знає, що ці фахові люди, які перебувають тут, не дадуть йому жодного шансу. І тому дуже вас боїться", – переконаний Президент.

Також Зеленський зазначив, що СБУ веде активну боротьбу з колаборантами, тож має швидко розібратися з цими питаннями.

Сам Малюк запевнив, що весь особовий склад СБУ усвідомлює рівень відповідальності і задач, які перед нею стоять. Спецслужба змінює підходи до роботи і працює системно: від проведення унікальних спецоперацій до затримання колаборантів і документування воєнних злочинів РФ.

"Ми сьогодні будуємо нову й сучасну модель Служби безпеки. Особливий акцент робимо на контррозвідці. Служба розвивається в контррозвідувальному напрямку, проте не зупиняємося у боротьбі з внутрішнім ворогом", – підкреслив Василь Малюк.

А колективу СБУ Малюк нагадав, що "керівник має працювати для Служби і для підлеглих, а не навпаки". Таким чином, на його думку, керівники мають "своїм прикладом показувати, як потрібно працювати".

Він запевнив, що СБУ зробить все можливе і неможливе, щоб прискорити Перемогу.

Нагадаємо, 18 липня 2022 року Малюк був призначений тимчасово в.о. Голови СБУ. Саме з приходом Малюка в Службі відбулися суттєві зміни: зі спецслужбою пов’язують такі успішні спецоперації, як підрив Кримського моста, атаку морських дронів на чорноморський флот РФ у Севастопольській бухті, "самоліквідацію" багатьох колаборантів на окупованих територіях, обмін Медведчука на 200 українських полонених героїв тощо.

7 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про призначення на посаду Голови СБУ Василя Малюка за поданням Президента.

СБУ, Малюк
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