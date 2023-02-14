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MSC та Kekst CNC: Передчасні мирні переговори наштовхнуться на запеклий опір українського населення

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Переважна більшість українців (93%) як прийнятні умови припинення вогню називала повне виведення російських військ з території України, зокрема й з Криму.

Такими є результати проведеного наприкінці листопада опитування Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) та Kekst CNC.

"Навіть відхід росії з раніше окупованих територій був би неприйнятним для більшості українців, якби він не включав і Крим. Таким чином, передчасні мирні переговори, заклики до яких звучать особливо голосно в деяких західних столицях, швидше за все, наштовхнуться на запеклий опір українського населення", – наголошується у щорічному Мюнхенському звіті про безпеку.

Уточнено, що з такими умовами припинення вогню погоджувалися лише 11% опитаних українців, тоді як неприйнятним його назвали 80%.

Варіант повернення російських військ на лінію 24 лютого 2022 для припинення вогню схвалили 7%, а збереження їх на окупованих територіях – 1%, тоді як проти виступили відповідно 85% і 97%.

"Дивно, але лише 6% українців почуваються не готовими до опору вторгненню росії, і навіть взимку, під час відключення електроенергії та нестачею її, вони почуваються більш підготовленими до ризику перебоїв з енергопостачанням, ніж у будь-якій країні G7", - наголошується в супроводі до звіту Мюнхенського індексу безпеки.

Опитування підтвердило однозначну західну орієнтацію України. Переважна більшість українців хочуть жити у світі, сформованому за європейськими правилами – 63%, меншою мірою за американськими – 22%. Ще 2% обрали варіант "економічно розвинені країни", тоді як китайське бачення становить близько 1%.

Зазначається, що, на відміну від деяких західних політиків, побоювання яких щодо подальшої військової ескалації, схоже, підривають більш рішучу підтримку, українці не залякані загрозами з боку росії. Яким би руйнівним не було застосування тактичної ядерної зброї проти міста чи на полі бою, переважна більшість українців – близько 90% – кажуть, що вони все одно відмовилися б здатися, якби це сталося.

Мюнхенська конференція з безпеки також закликає трансатлантичних партнерів України розпочати планування, як забезпечити довгострокову безпеку України від атак росії. Громадяни України чудово усвідомлюють безперервну загрозу, яку становить путінська росія (83% проти 6%), і в переважній більшості (75% проти 8%) вважають, що їм потрібні західні гарантії безпеки, проте наразі неясно, якою вона може бути. Більшість українців (72% проти 6%) також вважають, що їм знадобляться постійні постачання зброї із Заходу.

Очевидна більшість (65% проти 13%) також побоюється, що поза НАТО Україна ніколи не буде у безпеці, що підтверджується тим фактом, що українці більше довіряють США/НАТО (63% проти 5%), ніж ЄС щодо захисту від росії. (Різниця суми зазначених голосів і 100% - невизначені).

У документі наголошується, що ці моделі відображені й в оцінці українцями реакції інших країн на війну. Усі країни G7, а також Туреччину, респонденти оцінюють однозначно позитивно. Але між ними є суттєві відмінності, що не дивно, враховуючи різницю у наданій матеріальній підтримці, повідомленнях та терміновості, з якою країни відреагували на війну. Велика Британія очолює рейтинг із показником 77% (різниця тих, хто оцінив позитивно та негативно реакцію на вторгнення рф), за нею йдуть США та Канада (76% та 72%), держави Західної Європи відстають від англомовних країн приблизно на 30 процентних пунктів, НАТО – на 40 п.п., хоча ЄС оцінено на рівні 61%.

Водночас українці вважають, що Китай та Індія відреагували особливо погано (-37% та -27% відповідно), але загалом усі актори "Глобального Півдня" мають негативні бали в рейтингу (-13% у ПАР, -7% у Бразилії, -1% в Індонезії та -15% у середньому).

В іншому питанні про країни, які українці вважають союзниками чи ворогами, Китай та Індія мають негативний баланс відповідей 29% та 2%, тоді як у росії та білорусі відповідно 97% та 85%, а в Угорщині – 13%.

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