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Боррель: путін вже програв енергетичну битву, так само він програє війну

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Запроваджені Євросоюзом санкції щодо росії дієві і справді впливають на економіку країни-агресора. Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час виступу в Європарламенті.

"Санкціям потрібен час для досягнення ефекту, але вони дійсно дієві. Приміром, росія на 45% технологічно залежить від Європи. Вони намагаються, але їхні автомобільні заводи втратили 80% своєї потужності. Так, рубль штучно тримають сильним, але російська економіка заплатить дуже високу ціну за цю війну (в Україні. – Ред.)", – заявив Боррель.

За його словами, "зараз наша мета – послабити російську економіку, і ми цього вже досягли". Боррель нагадав, що за січень цього року доходи рф від продажу нафти і газу впали на 46% порівняно з тим самим місяцем 2022 року.

"Ми більше не залежимо від росії. Одним із великих успіхів стало те, що ми зменшили нашу величезну залежність від росії майже до нуля", – підкреслив глава дипломатії ЄС.

Він підкреслив, що в особі Європи росіяни втратили свого головного енергетичного клієнта, а знайти альтернативного буде непросто, "майже неможливо, бо Китай далеко".

"Нафта вже продається за 40 доларів за барель, тобто вдвічі дешевше за нафту марки Brent. Індія і Китай купують її (російську нафту. – Ред.) за нижчою ціною, і це також є наслідком нашого обмеження цін, що стало величезним політичним успіхом, оскільки це значно знизило російські доходи від нафти... Повільно, але настійно санкції підривають промислову й енергетичну основу російської економіки. путін вже програв енергетичну битву, так само він програє війну", – резюмував Боррель.

Боррель, путін
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