Жозеп Боррель: ЄС буде продовжувати підтримувати Україну у 2023 році

Європейський Союз буде продовжувати рішуче підтримувати Україну у 2023 році, а путіну не вдасться своїми ударами зламати стійкість українців.

Як повідомляє Укрінформ, про це власній сторінці в мережі Twitter написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«У 2022 році росія вирішила повністю відмовитися від базових прав людини та атакувати Україну та глобальну безпеку. Наприкінці року путін знову спробував приректи українців на темряву своїми нечуваними атаками. Ми рішуче продовжуватимемо стояти поряд з Україною, також у 2023 році», - написав Високий представник ЄС.

Як вже повідомлялося, від початку російського військового вторгнення в Україну ЄС почав надавати Україні змістовну політичну, економічну, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, у 2022 році ЄС надав Україні фінансову підтримку в обсязі 19 мільярдів євро, що дозволило функціонування держави в умовах війни. Наступного року ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в обсязі 18 мільярдів євро.

Крім того, вперше в історії ЄС виділив 3,1 мільярда євро для прямої військової допомоги для України, яка перебуває у стадії активних бойових дій.

Також вперше в історії ЄС активував Директиву тимчасового захисту, яка дозволила прийняти на території ЄС мільйони українців, переважно – жінок і дітей, які рятувалися від російських обстрілів та ракетних атак, та забезпечити їх базовими соціальними послугами, включаючи медичне обслуговування, доступ до освіти та право на працевлаштування.