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Боррель: Ніхто не хоче миру більше за Україну

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Боррель: Ніхто не хоче миру більше за Україну

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив на неприпустимості ставити на один рівень агресора-росію і Україну, яка є жертвою цієї агресії, адже такий підхід не може принести справедливого миру.

Про це він заявив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Той, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень. Я передав це послання всім лідерам у світі, особливо тим, які говорять, що дуже зацікавлені у мирі, але продовжують ставити знак рівності між агресором та його жертвою. Такий підхід не може принести миру, який буде справедливим, та не може забезпечити українському народу дотримання його прав", - наголосив Боррель.

За його словами, всі прагнуть, аби війна завершилася.

"Єдиний, хто хоче продовжувати цю війну – це путін. І ніхто не хоче миру більше за Україну. Саме тому ми підтримуємо ініціативу Президента Зеленського щодо справедливого миру", - сказав високий представник ЄС.

Боррель
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