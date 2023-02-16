ЄС: російські генерали кидають мобілізованих солдатів у безглузді атаки, щоб досягти якогось прогресу

російські генерали відчайдушно кидають мобілізованих солдатів у безглузді атаки, щоб досягти якогось прогресу до річниці вторгнення рф в Україну 24 лютого.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у середу у Відні.
“З наближенням річниці фатального рішення москви про вторгнення до суверенного і мирного сусіда, російські війська відчайдушно намагаються досягти прогресу на полі бою. російські генерали продовжують посилати щойно мобілізованих солдатів у безглузді атаки, не зважаючи на людські життя. Ми бачили цю військову тактику навколо Вугледара в останні дні", - йдеться у заяві.
На цьому тлі делегація Євросоюзу вказала брехливу заяву голови делегацій рф в ОБСЄ два тижні тому, який "вихвалявся в цій залі, що українська оборона в тому ж Вугледарі була зламана".
"Це - ще одна абсурдна заява, подібна до багатьох, які ми чули в минулому, зокрема, рік тому, в лютому 2022 року", - заявили в місії ЄС.
Також у заяві було знову наголошено на заклику до росії "припинити свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Крім того, ЄС спрямував свій заклик до режиму лукашенка "припинити підтримку і утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні росії".
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