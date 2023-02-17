На початку березня Шольц проведе переговори з Байденом у Вашингтоні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон 3 березня та проведе переговори з американським президентом Джо Байденом.
Про це повідомив Білий дім у четвер, 16 лютого.
"Через рік жорстокого вторгнення росії в Україну лідери обговорять зусилля, що продовжуються з підтримки України, введення заходів щодо росії", - йдеться в повідомленні.
Президент Байден і канцлер Шольц також обговорять зміцнення трансатлантичної безпеки і проведуть огляд співпраці з низки регіональних та глобальних питань. Предметом обговорення стануть спільна робота над викликами, що йдуть з боку Китаю, і співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні.
У Білому домі очікують, що візит канцлера стане можливістю "підтвердити глибокі пута дружби" між США та Німеччиною.
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