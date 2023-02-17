Європейський Парламент підтримав виключення росії із складу Ради Безпеки ООН

Європейський Парламент під час пленарного засідання підтримав поправку в резолюцію до річниці початку агресії рф проти України, що закликає до подальшого посилення міжнародної ізоляції росії, зокрема її виключення із складу Ради Безпеки ООН.

Відповідну поправку до резолюції під час процедури голосування «з голосу» запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропоную доповнити резолюцію і внести в неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції російської федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй», - заявив депутат.

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже, буде включена в резолюцію Європарламенту.