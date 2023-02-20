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російські пропагандисти закликають завдавати ударів по інфраструктурі, щоб змусити Україну відключити АЕС

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російські новинні агрегатори закликають росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення своїх АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Відомий російський агрегатор новин "ридовка" заявив своїй аудиторії, що налічує майже 1,7 мільйона передплатників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу висновку з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС, сподіваючись, що це призведе до аварійного відключення АЕС в Україні.

"ридовка" не виступала за те, щоб російські сили завдавали прямих ударів по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали ударів по окремих підстанціях, які б відключали електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їхній перезапуск.

"ридовка" заявила, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж останні кілька масованих ракетних ударів.

"ридовка" стверджувала, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути націлений на одну з таких підстанцій, які підтримують Хмельницьку АЕС.

ISW не має інших доказів того, що росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що кремль може вжити заходів з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Віцепрезидент США Камала Харріс заявила 18 лютого, що США встановили, що росія скоїла злочини проти людяності в Україні.
  • російські сили завдали ще одного ракетного удару по українській інфраструктурі.
  • російські новинні агрегатори закликають росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, яка підтримує українські атомні електростанції (АЕС), щоб змусити Україну провести аварійне відключення.
  • Повідомлення міноборони росії про звільнення військового представника "днр" едуарда басуріна в рамках формальної реорганізації викликало чергову хвилю критики з боку російських блогерів на адресу російського оборонного істеблішменту.
  • кремль, як і раніше, не виконує своїх зобов'язань щодо добровольчих сил з фінансовою підтримкою, що, ймовірно, негативно позначиться на здатності росії формувати добровольчі сили в довгостроковій перспективі.
  • міністерство оборони росії підвищило на посаді командувачів Західного та Східного військових округів.
  • Українські офіційні особи продовжують сумніватися у спроможності російських військових провести великомасштабний наступ на території Донецької області.
  • російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового і в районі Кремінної.
  • російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та на заході Донецької області.
  • російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій Запорізькій області.
  • російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози прикордонним регіонам росії, намагаючись переконати громадськість у екзистенційній необхідності війни в Україні.
ISW, АЕС
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