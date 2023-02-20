Родичі мобілізованих з Криму масово звертаються до міноборони рф через порушення прав військових

На тимчасово окупованій території Криму родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф через порушення прав військовослужбовців.

Про це 19 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що серед причин скарг - відсутність ротацій та відпусток понад шість місяців та будь-яких перспектив у наступні 2-3 місяці, а також незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно посилати військовим їжу та особисті речі.

Крім того, офіцери російських окупаційних військ використовують службове становище для власного збагачення - рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів.

"міністерство оборони російської федерації на звернення громадян ніяк не реагує", - йдеться у звіті.

Також у Генштабі наголосили, що у армії рф виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів: через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти та провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи до росії.