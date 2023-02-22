Кабмін затвердив порядок проведення електронних аукціонів

Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами засідання уряду 21 лютого, передає Укрінформ.

«Лише від початку року в межах так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи. Затвердили Порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Робимо процес більш прозорим, конкурентним і результативним», - зазначив очільник уряду.

Порядок визначає механізм проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в таких торгах.