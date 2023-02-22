Кабмін затвердив порядок проведення електронних аукціонів

Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами засідання уряду 21 лютого, передає Укрінформ.
«Лише від початку року в межах так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи. Затвердили Порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Робимо процес більш прозорим, конкурентним і результативним», - зазначив очільник уряду.
Порядок визначає механізм проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в таких торгах.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023