Україна розраховує якнайшвидше отримати 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги від США

Україна розраховує якнайшвидше отримати від Сполучених Штатів Америки перший транш із майже 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги нашій країні, бо це важливий елемент нашої фінансової стійкості.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми також розраховуємо на якнайшвидше отримання першого траншу анонсованої бюджетної допомоги у майже 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості. Завдяки лідерству наших американських партнерів, Європейської комісії, країн G7 нам вдалося запустити новий формат співпраці – Мультидонорську фінансову координаційну платформу (т.зв. "фінансовий Рамштайн"). Ключові цілі зустрічей у такому форматі: допомога Україні у фінансуванні дефіциту бюджету, початок реалізації програми відбудови вже цього року, конфіскація й використання заморожених російських активів тощо», - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, адміністрація Президента США Джо Байдена працює з Конгресом, щоб затвердити ще майже 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги Україні.
У понеділок, 20 лютого, під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві Байден заявив, що CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму близько 500 млн доларів.
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