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Україна розраховує якнайшвидше отримати 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги від США

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Україна розраховує якнайшвидше отримати від Сполучених Штатів Америки перший транш із майже 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги нашій країні, бо це важливий елемент нашої фінансової стійкості.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми також розраховуємо на якнайшвидше отримання першого траншу анонсованої бюджетної допомоги у майже 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості. Завдяки лідерству наших американських партнерів, Європейської комісії, країн G7 нам вдалося запустити новий формат співпраці – Мультидонорську фінансову координаційну платформу (т.зв. "фінансовий Рамштайн"). Ключові цілі зустрічей у такому форматі: допомога Україні у фінансуванні дефіциту бюджету, початок реалізації програми відбудови вже цього року, конфіскація й використання заморожених російських активів тощо», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, адміністрація Президента США Джо Байдена працює з Конгресом, щоб затвердити ще майже 10 млрд доларів прямої бюджетної допомоги Україні.

У понеділок, 20 лютого, під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві Байден заявив, що CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму близько 500 млн доларів.

Шмигаль
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