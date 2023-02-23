Данілов: рф просуває ідеї відмови України від територій окупованих територій в обмін на припинення війни

росія готує сценарій внутрішньої дестабілізації в Україні як єдиний порятунок від своєї військової поразки. З цією метою на міжнародних майданчиках та всередині України рф через своїх експертів просуває ідеї відмови України від територій Донецької, Луганської областей та Криму в обмін на припинення війни.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у своїй колонці в Українській правді у середу, 22 лютого.
"Внутрішня дестабілізація в Україні - єдиний порятунок для росії від військової поразки та краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему кремля необхідно запустити отруйний вірус - ідею можливості компромісу. Усього лиш необхідна згода України відмовитися від територій Донецької, Луганської областей і Криму в обмін на припинення війни. Робота за цим сценарієм ведеться масштабна і за різними напрямками. кремль у своїх планах розраховує на втому українців, виснаження союзників і партнерів, вибори в США та Європі, економічну кризу та потребу в російських ресурсах", - пояснив він.
Чиновник зазначив, що на міжнародних зустрічах російські представники лякають та переконують, що обмін частини українських територій на мир - це нібито "найкращий вихід".
Секретар РНБО не виключає, що в Україні невдовзі різні "експерти" почнуть просувати наративи - як потрібний мир, що Захід зраджує Україні, а на сході України і в Криму живуть одні "сепари" та "ватники", там промиті мізки, зруйнована економіка і спустошені міста.
"Але подібні твердження - це помилка і злочин, як мінімум - зазіхання на територіальну цілісність держави, а максимум - державна зрада. Крим, Донецька та Луганська області, решта тимчасово окупованих регіонів України - суверенна українська територія, яка не обмінюється і не продається. Варто лише потрапити в цю пастку вибору між поступками та війною – у підсумку ви знову отримаєте війну”, – пояснив Данілов.
Він додав, що правлячий режим рф розглядає таку угоду "земля в обмін на мир" лише як проміжний етап досягнення головної мети – знищення України та її повне поглинання. У такому разі росія отримає необхідну для її збройних сил оперативну паузу для відновлення боєздатності.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023