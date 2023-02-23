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Данілов: рф просуває ідеї відмови України від територій окупованих територій в обмін на припинення війни

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росія готує сценарій внутрішньої дестабілізації в Україні як єдиний порятунок від своєї військової поразки. З цією метою на міжнародних майданчиках та всередині України рф через своїх експертів просуває ідеї відмови України від територій Донецької, Луганської областей та Криму в обмін на припинення війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у своїй колонці в Українській правді у середу, 22 лютого.

"Внутрішня дестабілізація в Україні - єдиний порятунок для росії від військової поразки та краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему кремля необхідно запустити отруйний вірус - ідею можливості компромісу. Усього лиш необхідна згода України відмовитися від територій Донецької, Луганської областей і Криму в обмін на припинення війни. Робота за цим сценарієм ведеться масштабна і за різними напрямками. кремль у своїх планах розраховує на втому українців, виснаження союзників і партнерів, вибори в США та Європі, економічну кризу та потребу в російських ресурсах", - пояснив він.

Чиновник зазначив, що на міжнародних зустрічах російські представники лякають та переконують, що обмін частини українських територій на мир - це нібито "найкращий вихід".

Секретар РНБО не виключає, що в Україні невдовзі різні "експерти" почнуть просувати наративи - як потрібний мир, що Захід зраджує Україні, а на сході України і в Криму живуть одні "сепари" та "ватники", там промиті мізки, зруйнована економіка і спустошені міста.

"Але подібні твердження - це помилка і злочин, як мінімум - зазіхання на територіальну цілісність держави, а максимум - державна зрада. Крим, Донецька та Луганська області, решта тимчасово окупованих регіонів України - суверенна українська територія, яка не обмінюється і не продається. Варто лише потрапити в цю пастку вибору між поступками та війною – у підсумку ви знову отримаєте війну”, – пояснив Данілов.

Він додав, що правлячий режим рф розглядає таку угоду "земля в обмін на мир" лише як проміжний етап досягнення головної мети – знищення України та її повне поглинання. У такому разі росія отримає необхідну для її збройних сил оперативну паузу для відновлення боєздатності.

Данілов, РНБО
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