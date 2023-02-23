На війну в Україну росія відправила 90% мобілізованих без підготовки

росія відправила без підготовки на війну в Україну 90% мобілізованих.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на керівника ГУР Кирила Буданова, передають Українськi Новини.
За його словами, новий "великий" наступ Росії вже триває, але він так триває, що не всі це навіть бачать.
Він нагадав, що стратегічна мета РФ до 31 березня — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
"Понад 90% мобілізованих росіян одразу відправили на фронт. Вони всі на фронті...багато підрозділів РФ формуються з нуля — вони йдуть без техніки, на "Уралах" і "Камазах". У них у штаті вже немає БМП, БТРів", - зауважив Буданов.
Також він зазначив, що РФ неспроможна щорічно виробляти величезну кількість танків та спростував заяви представників російської влади про те, що РФ виробляє 800 танків на рік.
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