Молдова починає вихід із кількох договорів у рамках СНД

Молдова починає вихід із кількох десятків договорів у рамках СНД, заявив міністр закордонних справ Ніколає Попеску.

Про це з посиланням на інтерв'ю каналу Jurnal TV повідомляє видання Newsmaker у четвер, 23 лютого.

"Починаємо денонсацію Молдови угод у рамках СНД. Наші держустанови проаналізували необхідність багатьох угод, підписаних у СНД, і цими днями починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки лінією МВС денонсуємо близько 20 угод", — заявив Попеску.

За його словами, вихід із цих угод пов'язаний з намірами Молдови приєднатися до Європейського Союзу та змінами зовнішньої політики. Попеску зазначив, що Молдова є учасницею понад 330 угод зі Співдружністю Незалежних Держав, до якої входить низка пострадянських країн. Глава МЗС підкреслив, що деякі з цих договорів не застосовуються, не працюють та навіть суперечать інтересам Молдови.